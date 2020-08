Migranti: Viminale sblocca 11 mln euro aiuti a Tunisia (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Fondi del Viminale per 11 milioni di euro - risparmiati sul capitolo accoglienza Migranti - saranno girati alla Tunisia che li utilizzerà per rafforzare il controllo delle sue ... Leggi su corrieredellosport

"Pago di tasca mia e li porto a palazzo Chigi" aveva affermato nei giorni scorsi il sindaco di Gonars (Udine), Ivan Diego Boemo, in riferimento ai migranti – minorenni dichiarati – che continuano ad a ...