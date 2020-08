Make up e moda parigini: ecco i segreti dello charme francese! (Di lunedì 17 agosto 2020) La moda e il Make up parigini si possono descrivere con due semplici aggettivi: raffinatezza ed eleganza! Si sa, la Francia è un simbolo di charme grazie anche alla sua celebre Fashion Week che si tiene ogni anno a fine settembre. Le donne d’oltralpe amano il look semplice, leggero e casual, che conquista gli occhi di tutti, proprio per l’estrema naturalezza. Sia il Make up sia l’abbigliamento, sono caratterizzati dalla leggerezza. Dite addio ai marchi ben visibili e ai look con mille accessori: il fascino e la sensualità risiedono altrove! Spostate l’attenzione sul portamento, sul sorriso, sulla gentilezza. Un buon stato d’animo è sempre alla base di tutto. Vediamo ora insieme quali sono i segreti del Make up e della ... Leggi su pianetadonne.blog

Il verde, in particolare il verde lime, già dall'estate scorsa è molto presente nel make up e nella moda. Il verde è molto amato da star come Kendall Jenner, Chiara Ferragni e perfino dalla regina Eli ...

