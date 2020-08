Luigi Di Maio al mare con la sua Virginia Saba. Per lei volano complimenti per il fisico in bikini (Di lunedì 17 agosto 2020) Luigi Di Maio ha un ruolo istituzionale molto importante, infatti come sapete è ministro degli Esteri nell’esecutivo capitanato dal premier Giuseppe Conte. Nell’ultimo periodo di lui si sta però parlando anche per il gossip, grazie alla sua interessante storia d’amore con Virginia Saba. La coppia sta trascorrendo le vacanze in Italia e più nello specifico in Sardegna. Nelle ultime ore l’esponente del Movimento Cinque Stelle ha voluto postare una foto con lei sul suo profilo Instagram. I due appaiono davvero felicissimi e questo fa intuire che la loro relazione sentimentale stia continuando benissimo, senza alcun intoppo. Già in altre occasioni erano stati beccati in atteggiamenti molto intimi ed affettuosi, con baci e coccole a scandire la loro giornata. Questo relax ... Leggi su caffeinamagazine

HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Voto sì al terzo mandato. Perdere Virginia Raggi sarebbe un suicidio' - HuffPostItalia : Gaffe social di Luigi Di Maio: foto di gruppo senza mascherina e distanziamento - lucasofri : “Luca Sofri si evolve”, dirò anch’io di ogni fesseria che ho sostenuto spocchiosamente per anni ogni volta che deci… - Valter666Valter : RT @Viminale: #17agosto a #Tunisi, il ministro dell'Interno #Lamorgese, insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e ai commissari #Ue… - EleanaElefante : RT @RedattoreSocial: #Migranti, il presidente tunisino Saied: serve più cooperazione. Così oggi Kais Saied, ricevendo i ministri italiani L… -