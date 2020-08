La bufala del robot bodyguard del Re del Bahrain: usato per fiere e concerti, capace di sparare «lacrime» (Di lunedì 17 agosto 2020) Mi segnalano un video pubblicato su Twitter in cui si sostiene che il Re del Bahrain sarebbe arrivato a Dubai con un enorme robot bodygyard, armato, che sarebbe costato 7,4 milioni di dollari americani: King of Bahrain arrives in Dubai with his robot bodyguard. It can speak 6 languages. It can physically fight, chase, shoot. It’s armed with an electric teaser, 3 hidden machine guns with enough ammunition to fight 1050 men and a laser guided sniper machine gun. cost US $7.4 MIL La prima informazione alquanto bizzarra riguarda la qualifica di «bodyguard» del Re del Bahrain, anche perché il robot riporta la bandiera degli Emirati sulla spalla e sui fianchi. Il video non è neanche recente, infatti lo troviamo ... Leggi su open.online

