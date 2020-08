Incidente fatale a Venezia: muore 35enne di Secondigliano (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVenezia – Secondigliano piange Barbara Palumbo, madre e moglie 35enne, morta all’alba di ieri in un Incidente stradale a Ca’ Noghera, nel Veneziano. La donna, napoletana d’origine ma che da anni viveva ad Abano Laziale, si stava recando insieme al resto della famiglia in vacanza sul litorale Veneziano, quando la propria auto si è scontrata fatalmente con un camion furgone. Nell’Incidente sono rimasti feriti anche il marito della donna, in condizioni non gravi, e i due figli, rispettivamente di 14 e 13 anni. Il primo ha riportato delle contusioni, mentre il secondo versa in prognosi riservata ed è ricoverato presso l’Ospedale dell’Angelo, a Padova. La 35enne era ... Leggi su anteprima24

