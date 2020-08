I videogiochi venduti in Australia ora mostrano la presenza di acquisti in-game (Di lunedì 17 agosto 2020) L'Australian Classification Board (ACB) ha aggiornato le sue linee guida per includere un avviso speciale sulle scatole dei videogiochi che ora menzionano specificamente se un titolo presenta acquisti in-game.Questo è stato portato alla luce dall'utente Reddit BeforeJam che ha notato che le valutazioni per giochi in arrivo come PGA Tour 2K21, Marvel's Avengers, FIFA 21 e Madden NFL 21 menzionano specificamente gli "acquisti in-game" come parte della loro valutazione. Questo sviluppo arriva dopo che il governo Australiano ha avviato molteplici indagini sulle loot box per determinare una linea di condotta per proteggere i consumatori.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi venduti Videogiochi, F1 2020 domina la classifica dei più venduti in Italia Sky Tg24 GTA 5 è sempre più popolare: oltre 400.000 copie vendute in UK durante il lockdown

Gli analisti della Entertainment Retailers Association hanno pubblicato i dati sulle vendite di videogiochi e prodotti d'intrattenimento registrate tra il 23 marzo e il 13 giugno, nella fase di lockdo ...

Ghost of Tsushima e Nintendo Switch tra i più venduti negli USA nel mese di luglio

Nintendo Switch è stata ancora una volta la console più venduta negli USA, secondo il rapporto di NPD di luglio 2020, e Ghost of Tsushima è stato il gioco più venduto del mese. Le vendite software han ...

