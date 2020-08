I presidi chiedono lo “scudo penale” in caso di contagi a scuola (Di lunedì 17 agosto 2020) Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole e i dirigenti scolastici manifestano insoddisfazione rispetto all’organizzazione della didattica e della sistemazione delle classi. “I dirigenti chiedono di conoscere con urgenza il calendario di consegna dei banchi monoposto. Non è possibile che lo vengano a sapere all’ultimo momento: l’organizzazione richiede tempo”. Lo dice Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi (Anp), dopo la chiusura della gara europea per la fornitura dei banchi monoposto alle scuole, prevista dai primi giorni di settembre fino a ottobre. “Speravamo di poter contare di più sul distanziamento e invece i banchi monoposto promessi innumerevoli volte arriveranno a ottobre e non si sa nemmeno quando di preciso”, prosegue Andrea ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Scuola, i presidi chiedono lo scudo penale - lacittanews : I dirigenti di istituto chiedono al governo di rivedere la norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. #covid… - toysblogit : Scuola e coronavirus: presidi chiedono risorse e revisione responsabilità penale - rosaroccaforte : RT @TwittGiorgio: I presidi chiedono lo scudo penale ....I BANCHI A ROTELLE SARANNO MOTIVO DI INFORTUNI!! - capand69 : RT @GonnelliLuca: I presidi chiedono lo scudo penale -