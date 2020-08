Grande Fratello Vip, spuntano i nomi dei 14 concorrenti: l’indiscrezione (Di lunedì 17 agosto 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta prendendo forma in vista del ritorno in tv fissato per il 14 settembre. Il sito 361 Magazine ha annunciato in anteprima i concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del reality. Scopriamo le scelte che, stando a questa indiscrezione, Alfonso Signorini ha deciso di attuare. Prende forma il Grande Fratello Vip I nomi sono usciti fuori e, se verranno effettivamente confermati dalla produzione, promettono grandi colpi di scena. Ha preso forma il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto anche questa volta da Alfonso Signorini. Il conduttore ha pensato ad un’edizione esplosiva, a cominciare dal ritorno di Antonella Elia nella speciale veste, questa volta, di opinionista al ... Leggi su thesocialpost

