Era Lisa Bonelli in Vivere: oggi ha 44 anni, addominali scolpiti e… [FOTO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Era proprio lei Lisa Bonelli, in una delle soap italiane più amate di sempre: Vivere. Ad interpretare il personaggio per circa 10 anni è stata l’attrice Manuela Maletta: ma come è diventata oggi ‘Lisa’, la terzogenita di Giovanni e Mirella Bonelli? Una ragazza acqua e sapone e appassionata di moda, tant’è che quotidianamente aiuta la sorella Eva nella sua Atelier. Le dinamiche che avvengono successivamente tra le famiglie della nota soap opera, Vivere, di cui Lisa Bonelli è una dei più noti protagonisti, si intrecciano ripetutamente così da dar vita a curiosi intrighi e segreti. Il ruolo interpretato da Manuela Maletta subisce ... Leggi su velvetgossip

Lisa_Paxxini : RT @MinistroEconom1: Capisco che sia stato deciso di chiudere discoteche e luoghi simili. Era inevitabile, con un tale governo alla guida d… - martaxxofficial : RT @JLearntofly: enrico che difende Lisa in questo modo e poi dice che era una semplice farsa personale per orgoglio è bellissimo #nondirl… - 331_e_basta : Vabbe'... Allora LISA pretende che lui stravolga la sua carriera solo x una modella che manco era la sua ragazza..… - lisa_zanette : @nadurnet Ha più di un anno ormai...la notizia non è uscita subito, è uscita dopo 3/4 mesi che era nata - romvantic : RT @JLearntofly: enrico che difende Lisa in questo modo e poi dice che era una semplice farsa personale per orgoglio è bellissimo #nondirl… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lisa Lo schianto all’inizio di una giornata di lavoro: Casale Corte Cerro piange Carlo Lisa morto a 41 anni La Stampa NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni 23 e 16 agosto: grande attesa per il finale!

Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni 23 e 16 agosto 2020, in replica su Rai 1.Grande attesa per il finale della seconda stagione con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Non dirlo al mio capo 2, in ...

Lo schianto all’inizio di una giornata di lavoro: Casale Corte Cerro piange Carlo Lisa morto a 41 anni

Del camion è rimasto intatto solo il portellone posteriore. Completamente accartocciato tutto il resto, con l’abitacolo che sembrava polverizzato. Terribile l’incidente che ieri mattina all’alba, a Me ...

Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni 23 e 16 agosto 2020, in replica su Rai 1.Grande attesa per il finale della seconda stagione con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Non dirlo al mio capo 2, in ...Del camion è rimasto intatto solo il portellone posteriore. Completamente accartocciato tutto il resto, con l’abitacolo che sembrava polverizzato. Terribile l’incidente che ieri mattina all’alba, a Me ...