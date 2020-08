Elodie, il singolo “Guaranà” è disco di platino (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver ottenuto 7 giorni fa il disco di platino per “Andromeda”, canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, e dopo il disco d'oro per l'album “This is Elodie”, Elodie aggiunge un pezzo alla sua collezione con il disco di platino per “Guaranà”, hit di questa stagione con oltre 21 milioni di views su YouTube e 18 milioni di stream su Spotify. Elodie si conferma ai vertici delle classifiche radio e di vendita, grazie anche alla collaborazione in “Ciclone” di Takagi & Ketra, certificato disco d'oro.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Memorial Troiani 2020, il 30 Agosto al Ventidio ci sono Elodie, Dardust e Mahmood

Manca davvero poco per il Memorial Troiani 2020, la manifestazione organizzata dall’Ail e patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, per ricordare la figura del giovane Alessandro Troiani e per raccogli ...

