Disastro ambientale a Mauritius, la petroliera arenata si è spezzata in due (Di lunedì 17 agosto 2020) Mauritius, la petroliera giapponese incagliata si è spezzata in due La nave giapponese Mv Wakashio, che si è arenata lo scorso 25 luglio nella barriera corallina a largo delle Mauritius con 4mila tonnellate di petrolio, si è spezzata in due. Dal cargo sono già fuoriuscite oltre mille tonnellate di carburante. Le squadre di salvataggio hanno fatto tutto il possibile per pompare le restanti 3mila tonnellate di petrolio dalla nave, al cui interno dovrebbero esserne rimaste solo 90. Il governo dello Stato isolano ha annunciato che chiederà all’armatore giapponese di pagare i danni. La nipponica Nagashi Shipping, si resa disponibile al risarcimento. Il primo ministro Pravind Kumar Jugnauth ha dichiarato lo stato di emergenza ... Leggi su tpi

