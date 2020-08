Delitto imperfetto, voleva far credere che la moglie fosse morta suicida: arrestato per omicidio (Di lunedì 17 agosto 2020) Un Delitto imperfetto e un finale comunque tragico. A Lago Patria (Napoli) un uomo di 63 anni, secondo la procura di Napoli Nord, ha ucciso la moglie, strangolandola, e ha cercato di far credere che la donna fosse morta, invece, suicida. Le indagini dei carabinieri di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, però hanno dimostrato che la morte della donna avvenuta lo scorso 12 luglio non era dovuta alla sua volontà di farla finita. Il marito, quel giorno, ha chiamato i carabinieri e il 118 sostenendo che al suo risveglio aveva trovato la moglie, priva di vita, impiccata al cordino delle tende, nel salotto della loro abitazione. Fin dal sopralluogo sono emersi dubbi sulla sua versione: l’esame autoptico ha confermato che la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Esiliato dall’Unione Sovietica, Lev Trotsky visse per qualche tempo in una delle isole che formano l’Arcipelago dei Principi, di fronte a Istanbul. Sembrò la continuazione di una tradizione millenaria ...

A un primo sguardo Il Vedovo pare una delle molte sulfuree commedie degli anni ’50 e ’60, ma, osservando minutamente, si scopre una gradazione di nero più intensa del solito – in senso metaforico, ma ...

