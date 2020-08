Corbo: De Laurentiis tiene così tanto a Gattuso? In genere blinda gli allenatori che stima (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo aver scritto quello che era sotto gli occhi di tutti dalla partita col Barcellona, Antonio Corbo scrive un’altra ovvietà che ovviamente è rivoluzionaria. Per amara che sia, la verità è questa: il Napoli oggi è la settima squadra del campionato italiano (…). E Vale il settimo posto. Funziona male. Riflette la sua classifica. Aggiunge che il Napoli della Coppa Italia – “umile e coeso, stretto e basso, imperforabile” – non si è più rivisto. “Gioca con tutta la sufficienza di un palleggio impotente due volte: non sostiene l’attacco, non protegge la difesa”. Corbo ricorda la pochezza dell’attacco (ricordiamo che su azione in campionato Insigne ha segnato tre gol, uno ogni mille minuti). In tre segnano solo 28 gol:11 Milik, 9 ... Leggi su ilnapolista

napolista : Corbo: De Laurentiis tiene così tanto a Gattuso? In genere blinda gli allenatori che stima Su Repubblica: “Gli ha… - napolista : Corbo: “il Bayern ha dato l’esatta dimensione del Napoli. De Laurentiis lo sapeva, in Spagna non è andato” Hanno p… -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Laurentiis Corbo: “il Bayern ha dato l'esatta dimensione del Napoli. De Laurentiis lo sapeva, in Spagna non è andato” IlNapolista Aurelio e Maurizio, i pentiti sono due

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...

IL GRAFFIO - Corbo: “Sarri e ADL sbagliavano a non amarsi, va rivisto il mercato, basta annunci”

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...