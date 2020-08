Contagi in aumento e nodo aule, incognita su riapertura scuole (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Se l’aumento del numero dei Contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Il Ministero, per ora, conferma la data del 14 ma è ragionevole supporre che sarà la curva dei Contagi a dettare la linea. Gli esperti, intanto, invocano in queste ore la responsabilità di tutti, a partire dai ragazzi, e il rispetto massimo delle regole per evitare un riavvio dell’anno scolastico senza alunni nelle classi. Un alert in questo senso è arrivato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il direttore aggiunto Ranieri Guerra paventa il pericolo di arrivare al 14 settembre “con un numero di casi che renderebbero la riapertura pericolosissima”. Dal ... Leggi su quifinanza

