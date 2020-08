Ciclismo, primi problemi per i big del Tour: Quintana dolorante, Kruijswijk a rischio (Di lunedì 17 agosto 2020) Tutti i big delle corse a tappe, tranne Nibali, Carapaz e Yates , hanno scelto il Tour de France come obiettivo stagionale, ma il plotone dei favoriti rischia di assottigliarsi in maniera importante. ... Leggi su quotidiano

RaiSport : #GiroDelDelfinato: i corridori chiedono maggior sicurezza ??? Contestata la pericolosità del tracciato della 4ª tapp… - Pane_e_calcio : RT @vitasportivait: ????? #Ciclismo | #ILombardia ???? Partita da Bergamo la seconda Monumento della stagione 2020! Tra poco i primi attacc… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo #GirodiLombardia Percorsi i primi 100km e undici battistrada con poco più di 3 minuti sul… - Marcodv76 : RT @vitasportivait: ????? #Ciclismo | #ILombardia ???? Partita da Bergamo la seconda Monumento della stagione 2020! Tra poco i primi attacc… - BottaDavide : RT @vitasportivait: ????? #Ciclismo | #ILombardia ???? Partita da Bergamo la seconda Monumento della stagione 2020! Tra poco i primi attacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo primi Ciclismo, primi problemi per i big del Tour: Quintana dolorante, Kruijswijk a rischio QUOTIDIANO.NET Tour della solidarietà di Luca Quattrocchi:

Ogni km un euro per donare un defibrillatore alla Croce rossa di Visso: è questa la vacanza di Luca Quattrocchi, 28enne di Ivrea partito lo scorso 10 agosto con meta finale Catania, che sta girando l’ ...

Giro dell’Emilia 2020

Inedita soluzione agostana per una delle più ambite e storiche classiche del calendario italiano. Al di là del cambio di data, la 103esima edizione del Giro dell’Emilia non vedrà grandi cambiamenti d ...

Ogni km un euro per donare un defibrillatore alla Croce rossa di Visso: è questa la vacanza di Luca Quattrocchi, 28enne di Ivrea partito lo scorso 10 agosto con meta finale Catania, che sta girando l’ ...Inedita soluzione agostana per una delle più ambite e storiche classiche del calendario italiano. Al di là del cambio di data, la 103esima edizione del Giro dell’Emilia non vedrà grandi cambiamenti d ...