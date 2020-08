Bollettino Covid: 320 casi e 4 morti. Aumentano ricoverati e terapie intensive, tamponi in calo (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, il Bollettino di oggi lunedì 17 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 320, in calo rispetto ai giorni precedenti. Le... Leggi su ilmattino

LegaSalvini : Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena». - Susannagr17 : RT @lattuga99: Bollettino di oggi: Casi attuali: 14.867 (+134) Deceduti: 35.400 (+4) Guariti: 203.968 (+182) Totale casi: 254.235 (+320) #C… - infoitsalute : Bollettino Covid: 320 casi e 4 morti. Aumentano ricoverati e terapie intensive, tamponi in calo - Pow_Wow_Indian : @linda_x90x @ultimenotizie Sito Istituzionale, Istituto Superiore di Sanità (ISS) Qui raccontano un altra Verità,… - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: COVID-19 / Quattro nuovi contagi in #Puglia di cui uno a #Foggia, un decesso a Lecce. Il bollettino regionale del #17a… -