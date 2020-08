Altafini: “Messi si metta in gioco altrove. Dybala? La Juventus ha venduto Zidane, Henry e Pogba. Nessuno è indispensabile…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Non ha dubbi José Altafini su quello che dovrebbe essere il futuro di due grandi calciatori del panorama calcistico mondiale: Lionel Messi e Paulo Dybala. L'ex campione si è soffermato ai microfoni di Radio Sportiva per commentare le vicende di mercato che coinvolgono il sei volte Pallone d'Oro e la Joya della Juventus.Altafini: "Messi si metta in gioco altrove. Su Dybala..."caption id="attachment 993015" align="alignnone" width="782" Messi (getty images)/captionSulla fase finale della stagione, con l'Inter ancora impegnata in Europa League, Altafini ha commentato: "Negli ultimi tempi l'Inter ha giocato veramente bene e deve rammaricarsi di aver perso qualche punto, altrimenti avrebbe potuto anche vincere lo scudetto. In ... Leggi su itasportpress

