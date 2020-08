Alle Isole Mauritius una catastrofe ecologica (Di lunedì 17 agosto 2020) Alle Mauritius catastrofe ecologica, il petrolio fuoriuscito da una nave giapponese assedia i pescatori: la denuncia dell’oceanografo Vassen Kauppaymuthoo “Questa e’ una catastrofe dall’immediato impatto ecologico, gia’ visibile, ma con profonde conseguenze sociali, economiche e sanitarie, che rischia di avere un impatto misurabile nell’ordine dei decenni sulla vita delle Mauritius e di centinaia di famiglie… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

