Alatri, 30enne scatena furibonda lite in famiglia e aggredisce anche i carabinieri: arrestato (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel pomeriggio di ieri ad Alatri i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, hanno tratto in arresto, per “violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato”, 30enne del posto già censito per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari intervenuti presso l’abitazione del predetto a seguito di lite in famiglia tra l’arrestato ed i suoi familiari, a causa di evidente stato di alterazione psicofisica del 30enne, dovuto all’effetto di alcool, sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante antiaggressione per immobilizzarlo. Durante le fasi concitate dell’arresto l’uomo ha colpito con un pugno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Alatri, 30enne scatena furibonda lite in famiglia e aggredisce anche i carabinieri: arrestato - CasilinaNews : #Alatri, lite in famiglia: uomo ubriaco aggredisce i Carabinieri. Arrestato 30enne -

Ultime Notizie dalla rete : Alatri 30enne Alatri – Violenza, minaccia, resistenza, lesioni a PU e danneggiamento aggravato, nei guai un 30enne TG24.info Lite in famiglia degenera: 30enne ubriaco aggredisce anche i carabinieri, arrestato

Nel pomeriggio di ieri in Alatri i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, hanno tratto in arresto, per "violenza, minaccia, resiste ...

Lite in famiglia, 30enne aggredisce i carabinieri e finisce in manette

Ieri pomeriggio, ad Alatri, i militari della Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 30enne del posto (già noto alle forze di polizia) per “viole ...

Nel pomeriggio di ieri in Alatri i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, hanno tratto in arresto, per "violenza, minaccia, resiste ...Ieri pomeriggio, ad Alatri, i militari della Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 30enne del posto (già noto alle forze di polizia) per “viole ...