A Shanghai una conferenza per le imprese straniere a caccia di investimenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Come annunciato nei giorni precedenti dal Console Italiano a Shanghai Michele Cecchi , al Langham Hotel Xintiandi di Shanghai si è svolta oggi la “Nanjing Lishui Foreign Enterprises Investment Salon and Investment Promotion Conference”. Lishui è uno degli 11 distretti che compongono la città di Nanjing nella provincia di Jiangsu, in Cina. Nel 2020 ricorre il 50° anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche nonché l’Anno del Turismo Culturale tra Cina e Italia. Su queste basi, Cina e Italia possono rafforzare la cooperazione e gli scambi economici e industriali, lavorare insieme per alleviare l’impatto della pandemia e creare uno spazio più ampio per la cooperazione. In questo ambito, lo scopo della conferenza è stato quello di creare una ... Leggi su ildenaro

