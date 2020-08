"Zarco va fermato. Quando l'ho visto...". Rossi sotto choc dopo la follia del francese (Di domenica 16 agosto 2020) “Oggi è stata tosta, sono scosso. Il più grosso rischio della mia carriera? Può essere, la moto di Franco Morbidelli mi ha fatto il pelo”. Al termine del GP d'Austria Valentino Rossi è ancora scosso per l'incidente mostruoso causato da Zarco che per poco non gli è costato la vita: una moto di 150 kg è arrivata a 300 km orari a 50 centimetri dalla faccia del Dottore, che tornando ai box si è messo le mani in testa ripensando a quanto ha rischiato. “Ero con Vinales - ha ricostruito Rossi a fine gara - stavamo rallentando per il tornantino e ho visto un'ombra arrivare. Ho pensato fosse l'elicottero che ci passa sopra invece erano due moto come proiettili. Quella di Morbidelli non l'ho neanche vista. Il santo dei motociclisti oggi ha fatto un grande ... Leggi su liberoquotidiano

