Vuole gettarsi nel vuoto, l’amico tenta di salvarla: cadono insieme e muoiono (Di domenica 16 agosto 2020) Lei voleva gettarsi nel vuoto e l’altro ha fatto di tutti per salvarlo ma invano: è morto precipitando con lei. Due amici di 20 e 24 anni sono stati trovati senza vita dopo un volo di parecchi metri dal balcone di un appartamento in viale Rovira Roure, a Lleida, in Spagna. Secondo quanto ricostruito dalla polizia catalana che indaga sull’accaduto, la ragazza, originaria dell’Ecuador, aveva deciso di lanciarsi dal balcone della casa dove vivevano, non si sa se per una bravata o per un gesto estremo, fatto sta che l’amico che era con lei, di nazionalità colombiana, ha fatto di tutto per cercare di evitarlo ma è caduto con lei. I due sono morti sul colpo, , senza che i servizi di emergenza abbiano potuto fare nulla per salvare la vita a entrambi, come riferisce 20minutos.es. L'articolo Vuole ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Vuole gettarsi nel vuoto, l’amico tenta di salvarla: cadono insieme e muoiono - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Spagna, vuole gettarsi nel vuoto, l'amico tenta di salvarlo: cadono insieme e muoiono - leggoit : #Spagna, vuole gettarsi nel vuoto, l'amico tenta di salvarlo: cadono insieme e muoiono - mattinodipadova : Tentato suicidio in ospedale a Padova, vuole gettarsi dal quarto piano - Il mattino di Padova… - SulPanaro : Vuole gettarsi dal ponte di San Martino Secchia, salvata -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole gettarsi Spagna, vuole gettarsi nel vuoto, l'amico tenta di salvarlo: cadono insieme e muoiono Il Mattino Vuole gettarsi nel vuoto, l’amico tenta di salvarla: cadono insieme e muoiono

Lei voleva gettarsi nel vuoto e l’altro ha fatto di tutti per salvarlo ma invano: è morto precipitando con lei. Due amici di 20 e 24 anni sono stati trovati senza vita dopo un volo di parecchi metri ...

Spagna, vuole gettarsi nel vuoto, l'amico tenta di salvarlo: cadono insieme e muoiono

Una coppia di 20 e 24 anni è morta di notte a Lleida in Spagna cadendo da un balcone in viale Rovira Roure. I Mossos d'Esquadra hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'evento, sebbene per ...

Lei voleva gettarsi nel vuoto e l’altro ha fatto di tutti per salvarlo ma invano: è morto precipitando con lei. Due amici di 20 e 24 anni sono stati trovati senza vita dopo un volo di parecchi metri ...Una coppia di 20 e 24 anni è morta di notte a Lleida in Spagna cadendo da un balcone in viale Rovira Roure. I Mossos d'Esquadra hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'evento, sebbene per ...