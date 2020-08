Una serata con Charles Bukowski (Di domenica 16 agosto 2020) Questa sera su Sky Arte andrà in onda ‘Una serata con Bukowski‘ uno speciale in cui si parlerà di letteratura, umanità, ricordi di infanzia, sesso e del rapporto del grande Charles Bukowski con altri scrittori. – Il documentario Quello che vedremo questa sera su Sky Arte è un documentario che nasce da un incontro, avvenuto nel gennaio del 1981, tra la giornalista Silvia Bizio e Charles Bukowski. All’incontro, nella sua casa a San Pedro, in California, era presente anche la futura moglie dello scrittore, Linda Lee Beighle. La loro casa, in stile bohemien era piena di scaffali di libri e i disegni fatti dallo stesso scrittore erano ovunque. Durante l’intervista, avvenuta una sera, Bukowski ha cercato di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

