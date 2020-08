Solskjaer amaro: “Quando non riesci a far gol è deludente” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha analizzato l’amara sconfitta contro il Siviglia, che è costata ai Red Devils l’eliminazione dall’Europa League: “Quando non sfrutti le opportunità che ti capitano, la partita ovviamente si complica e tutto diventa più difficile. Il loro portiere ha fatto una partita fantastica ma non riuscire a fare gol è deludente. Il calcio è anche questo: abbiamo fatto di tutto per trovare la seconda rete, ma non è bastato. Da febbraio siamo stati fantastici, però uscire in semifinale non ci può rendere felici, lavorare con questa rosa è fantastico, alla fine della partita si è vista tutta la stanchezza sia fisica che mentale. Cercheremo di migliorare la rosa, quest’anno purtroppo ci sono stati periodi con molti infortuni e giocatori ... Leggi su alfredopedulla

