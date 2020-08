Papa Francesco e l’appello per la Bielorussia: “Rilanciare dialogo e stop alle violenze” (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA – “Il mio pensiero va alla cara Bielorussia. Seguo con attenzione la situazione post elettorale in questo Paese e faccio appello al dialogo, allo stop alla violenza e al rispetto del diritto. Affido tutti i bielorussi alla Madonna, regina della pace”. Papa Francesco lo dice durante i saluti seguiti all’Angelus recitato in Piazza San Pietro. Leggi su dire

vaticannews_it : #15agosto #assunzione Da Francesco l'invito a ricordare il bene che Dio ha compiuto nella nostra vita come fece Mar… - vaticannews_it : #14agosto #PapaFrancesco estende al dicembre 2021 il giubileo lauretano #assunzionedimaria @SantaCasaLoreto Approf… - vaticannews_it : #9agosto La Chiesa celebra oggi la festa di santa Teresa Benedetta della Croce, Compatrona d’Europa, testimone gene… - bergonzi89 : La Chiesa istituzione ha un enorme bisogno di un veloce ritorno alla essenzialità.Mi riferisco alla sua… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Angelus con Papa Francesco, domenica 16 agosto 2020. LIVE TV dalle h.12.00 -