MotoGP, GP Austria 2020: risultati e ordine di arrivo, vince Dovizioso (Di domenica 16 agosto 2020) L’ordine di arrivo del Gran Premio d’Austria, quarta tappa tappa del Mondiale 2020 della MotoGP. Sul Red Bull Ring di Spielberg la vittoria va ad Andrea Dovzioso, che precede sul podio Joan Mir e Jack Miller. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO ordine DI arrivo DEL GRAN PREMIO D’Austria (in aggiornamento) 1° Dovizioso 2° Mir 3° Miller 4° Binder 5° Rossi Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in #Moto2 ?? Coinvolti Bastianini, Pons, Syahrin e Izdihar: tutti coscienti Il LIVE ?… - GlobalShowGSRa1 : #MotoGP - GP d'#Austria: Anche qui grave #incidente, vince #AndreaDovizioso - ItaSportPress : MotoGp Austria, scomtro tra Zarco e Morbidelli e Rossi viene sfiorato da pezzi di moto e piloti -… -