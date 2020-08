Lione, il preparatore atletico: “vi svelo i motivi dei nostri successi” (Di domenica 16 agosto 2020) Il Lione (insieme al Lipsia) è una delle più grandi sorprese in Champions League, il club francese è riuscito nell’impresa di eliminare prima la Juventus e poi il Manchester City, adesso dovrà affrontare il Bayern Monaco. I dubbi sull’inattività post-lockdown sono stati spazzati via, le squadre che si sono riposate di più si sono qualificate per i turni successi come successo per Lione, Psg, Lipsia e Bayern Monaco. Paolo Rongoni, il preparatore atletico del Lione ha svelato i segreti ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto una preparazione un po’ particolare, tutto era nuovo in questa fase di coronavirus: le abitudini di lavoro sono state leggermente stravolte dal fatto che noi non abbiamo ricominciato il campionato in rapporto ... Leggi su calcioweb.eu

