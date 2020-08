Incidente Moto GP – Scontri tra Zarco e Morbidelli – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Bruttissimo Incidente avvenuto durante la gara di MotoGP sul circuito di Spielberg, tra i piloti Zarco e Morbidelli: il primo, in una manovra decisamente incomprensibile, ha di fatto tagliato la strada all’italiano che non riuscendo ad evitare il contatto con Zarco lo ha colpito. Il tutto è scaturito in un Incidente piuttosto impressionante, che per poco non ha coinvolto anche Valentino Rossi e Vinales. Proprio Rossi, una volta tornato ai box ha fatto capire di essersi spaventato molto da quanto accaduto. Morbidelli è stato soccorso e trasportato in ospedale poco dopo, meno gravi le condizioni del pilota francese. Qui sotto le terribili immagini: Incidente Moto GP – Scontri tra ... Leggi su giornal

