Il Barcellona licenzia Setien e nega che Messi abbia detto di voler andar via (Di domenica 16 agosto 2020) Un tweet di Fabrizio Romano ci informa che il Barcellona ha licenziato Setien. Lo ha confermato Bartomeu alla trasmissione Tiempo de Juego. Josep Bartomeu, Barça president, just confirmed to @tjcope that Quique Setién “has been sacked”. Ronald Koeman, Mauricio Pochettino and Xavi are in the list as next manager. In corsa, quindi, Xavi, Pochettino e Koeman. #FCB #Barcelona Josep Bartomeu, Barça president, just confirmed to @tjcope that Quique Setién “has been sacked”. Ronald Koeman, Mauricio Pochettino and Xavi are in the list as next manager. #FCB #Barcelona — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2020 El Mundo Deportivo scrive che il Barcellona ha smentito che Messi abbia detto di voler ... Leggi su ilnapolista

