‘Gf Vip 4’, Serena Enardu vittima di un grave atto vandalico: lo sfogo dell’ex tronista (Di domenica 16 agosto 2020) Non è questo un periodo particolarmente sereno per Serena Enardu. L’ex fidanzata del cantante Pago, solo qualche giorno fa, era stata protagonista di una polemica insieme a sua sorella Elga. Le due, infatti, avevano partecipato alla festa della loro personal trainer ed avevano pubblicato foto e video che le ritraevano sorridenti con la bandierina di una svastica nazista sulla torta. È scattata dunque la rivolta sul web, indignato di fronte a tale simbologia. Le due sorelle sono poi intervenute sui social per scusarsi e ieri, Serena ha voluto nuovamente rivolgersi ai suoi followers per raccontare uno spiacevole avvenimento. Nella giornata del 12 Agosto, quindi prima della festa incriminata, l’auto della Enardu è stata incendiata. Si ... Leggi su isaechia

