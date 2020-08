Di cosa è morto Robert Trump (Di domenica 16 agosto 2020) Robert Trump, 72 anni, fratello più giovane di Donald, è morto. Lo ha annunciato in una nota lo stesso presidente degli Stati Uniti. “E’ con il cuore pesante che informo che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace questa notte. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico”. Di cosa è morto Robert Trump “Ci mancherà molto, ma ci incontreremo di nuovo – ha continuato Trump – Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti voglio bene, riposa in pace”. Due giorni fa, il presidente aveva visitato il fratello in un ospedale di New York e i media avevano definito gravi le sue condizioni, ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Di cosa è morto Robert Trump - Noovyis : (Di cosa è morto Robert Trump) Playhitmusic - - fremebonda : Di cosa non lo dicono E' morto Robert, il fratello minore di Trump. Il presidente commosso: 'Era il mio migliore a… - neXtquotidiano : Di cosa è morto Robert Trump - DeantoniFabio : Mi sono svegliato presto e la prima notizia: è morto il fratello di Trump.Non è dato sapere di che cosa.(sarà mica… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa morto È morto in ospedale a New York Robert Trump, fratello minore del presidente Usa. Aveva 72 anni Corriere della Sera Charles Bukowski: 100 anni fa nasceva il “vecchio sporcaccione” della letteratura

Chissà cos'avrebbe pensato Charles Bukowski, nato il 16 agosto 1920 ad Andernach, in Germania col nome di Heinrich Karl Bukowski e famoso con lo pseudonimo letterario di Henry Chinaski, del successo ...

Tutto quello che sappiamo sul caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele

A tredici giorni dalla scomparsa della dj e del figlio, e a 7 dal ritrovamento del cadavere della donna, restano ancora molti punti oscuri. L’ultima pista investigativa: l’aggressione da parte di due ...

Chissà cos'avrebbe pensato Charles Bukowski, nato il 16 agosto 1920 ad Andernach, in Germania col nome di Heinrich Karl Bukowski e famoso con lo pseudonimo letterario di Henry Chinaski, del successo ...A tredici giorni dalla scomparsa della dj e del figlio, e a 7 dal ritrovamento del cadavere della donna, restano ancora molti punti oscuri. L’ultima pista investigativa: l’aggressione da parte di due ...