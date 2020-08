DayDreamer, Can Yaman fa flop: la nuova soap opera turca potrebbe chiudere i battenti (Di domenica 16 agosto 2020) Bay Yanlis potrebbe chiudere per ascolti bassi Da un paio di mesi su Canale 5 Can Yaman sta ottenendo un successo strepitoso grazie alla messa in onda di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco che ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Oltre all’affascinante 31enne è presente pure la bella collega Demet Ozdemir, che nella soap opera impersona il ruolo dell’aspirante scrittrice Sanem Aydin. E se nel nostro Paese la serie tv sta ricevendo dei risultati grandiosi, lo stesso non si può dire per la nuova serie Bay Yanlis, che vede Yaman al fianco di Ozge Gurel. I due avevano già lavorato insieme in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora pare che la rete ... Leggi su kontrokultura

