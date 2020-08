Covid-19, in Liguria 12 nuovi casi e 3 ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 16 agosto 2020) Tra i nuovi positivi, ci sono 5 casi in provincia di Genova (tra loro, anche un turista) e 7 sono nel Savonese Leggi su ilsecoloxix

