Coronavirus nel Napoletano, rientrano positivi dalle vacanze con tosse e febbre: uno ha 18 anni (Di domenica 16 agosto 2020) Ancora un caso di Coronavirus a Caivano. Ad essere contagiato un 18enne rientrato da una vacanza in Croazia. A darne notizia è Nanotv.it. E’ uno degli infetti più giovani che si registrano nell’area nord in questo periodo. Caivano e Torre Annunziata: due nuovi contagi dopo le vacanze L’Asl ha immediatamente attivato tutti i protocolli per … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - RaiNews : Oggi nel Lazio 58 nuovi casi. 'Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e stop assembramenti e obbligo di… - fanpage : 'Siamo tornati ai livelli di maggio' #Covid_19 - Cinguetterai : RT @RaiNews: I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia all'interno,… - PaolinsD_ : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nel pomeriggio riunione governo-Regioni su discoteche #coronavirus -