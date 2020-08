Coronavirus, è ufficiale: il Governo chiude tutte le discoteche. Stretta sulle mascherine (Di domenica 16 agosto 2020) Arriva l’ufficialità: il Governo Conte ha chiuso tutte le discoteche sull’intero territorio nazionale dal 17 agosto al 7 settembre. Una Stretta annunciata dopo il vertice di oggi e le polemiche di questi giorni sull’incremento dei contagi tra i giovani. Coronavirus, Governo chiude tutte le discoteche L’ordinanza prevede la chiusura di tutte le sale da ballo … L'articolo Coronavirus, è ufficiale: il Governo chiude tutte le discoteche. Stretta sulle mascherine Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ufficiale Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 16 agosto, bollettino ufficiale Fanpage.it Dybala, Tonali, Kanté, Aurier: i casi e gli obiettivi di Juve, Inter, Milan (e tutte le altre)

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...

La donna di Riesi ha partorito a Catania. Negativo il tampone al quale è stata sottoposta.

RIESI. Arrivano buone notizie per la donna incinta di Riesi. Qualche ora prima il sindaco, in un suo avviso, aveva reso noto alla cittadinanza: “Purtroppo vi devo informare che abbiamo un nuovo caso d ...

