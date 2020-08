Coronavirus, contagi in calo: oggi 479. Discoteche chiuse in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago – Quotidiano bollettino del ministero delle Salute sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Netto il calo dei nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore rispetto alla giornata di ieri. oggi infatti sono stati registrati 479 nuovi positivi, a fronte dei 629 di ieri. Soltanto Basilicata, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento non hanno rilevato contagi. Mentre la regione con più contagi è il Veneto, con 78 nuovi positivi, seguita da Lazio (68), Lombardia (61) ed Emilia-Romagna (51). Il numero delle vittime odierne è invece identico a quello di ieri: 4 decessi nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia in Italia sono morte 35.396 persone. Mentre i guariti, dopo aver contratto il Covid, sono ... Leggi su ilprimatonazionale

petergomezblog : #Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: sono 629 in 24 ore. Mai così tanti dal 23 maggio. Altre 4 vittime - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - fisco24_info : Coronavirus, il governo chiude tutte le discoteche d’Italia: La decisione dopo un vertice con le Regioni chiamate p… - XERDAN_Design : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: governo riunito, si va verso la chiusura delle #discoteche anche sarde - 5 nuovi contagi ieri e 5 og… -