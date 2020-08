Controlli di Ferragosto a Napoli, isole e coste “blindate” (Di domenica 16 agosto 2020) Ferragosto di Controlli dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli per prevenire ogni forma di illegalita’ in uno dei periodi di maggiore affluenza turistica. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in campo per garantire a turisti e vacanzieri un 15 di agosto tranquillo: oltre 1288 i carabinieri impiegati sul territorio, 450 i servizi in pattuglia e perlustrazione, 4 i natanti dispiegati in mare. Una presenza assicurata an che dai cieli dall’occhio elettronico dell’elicottero dell’Arma, in volo nelle aree piu’ affollate di citta’ e provincia. Oltre 4mila le persone controllate, piu’ di mille i veicoli. Controlli stradali massicci in citta’ e nelle aree litoranee flegree e vesuviane. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, molte di queste per guida ... Leggi su ildenaro

Voglia di sole, acqua e relax, e in tanti hanno scelto il “mare di Milano” come meta di Ferragosto, un assaggio d’estate e vacanza per chi, per necessità o scelta, trascorre l’agosto in città. Spiagge ...

Messina, controlli serrati alla movida nel weekend di Ferragosto: 12 denunce

Controlli serrati dei carabinieri del comando provinciale di Messina durante il weekend di Ferragosto. Dodici persone sono state denunciate. I servizi straordinari di prevenzione sulle arterie princip ...

