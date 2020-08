Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser parla del presunto flirt con Anna Safroncik (Di domenica 16 agosto 2020) Ignazio Moser ha rotto il silenzio in merito alla notizia che lo voleva coinvolto in un flirt con l'attrice ucraina Anna Safroncik: secondo quanto scritto dal settimanale Oggi i due si erano visti al Billionaire a Porto Cervo e avrebbero abbandonato poco dopo insieme il locale.Il figlio del ciclista Francesco Moser tuttavia ha tenuto a smentire ogni cosa. In un video pubblicato su Instagram ha dichiarato: “Stanno girando da giorni delle notizie che definire false è poco, sono delle grandi p******e. Invito i giornalisti a informarsi sui fatti prima di scrivere le cose” ha continuato Ignazio. Se ci sarà qualcosa da dire ve la dirò io”. Anche Anna Safroncik ha smentito la vicenda: 16 ... Leggi su blogo

