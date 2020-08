Caos maturità nel Regno Unito, l’algoritmo usato per calcolare i voti penalizza gli studenti meno abbienti (Di domenica 16 agosto 2020) Nel Regno Unito il tradizionale annuncio dei risultati degli esami di maturità a metà agosto è diventato un caso politico. Tutta “colpa” di un algoritmo utilizzato dall’Office of Qualifications and examinations regulation (Ofqual), dipartimento governativo che regola le certificazioni, gli esami e i test, per calcolare la votazione finale in assenza degli esami, sospesi per quest’anno a causa del Coronavirus. Il risultato? In circa il 40% dei casi – pari a circa 300mila studenti su un totale di 730mila – i voti sono stati inferiori rispetto alle previsioni fatte dai propri insegnanti. Di questi, circa il 3% ha ricevuto un voto di ben due classi inferiori. Così ci sono studenti che si trovano ad aver fallito esami che ... Leggi su open.online

