Ballano senza mascherina, chiusa discoteca napoletana (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID 19. Nel corso dell’attività sono state identificate 467 persone, controllate 136 autovetture e 95 motoveicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada. Inoltre, stanotte i poliziotti hanno effettuato un controllo in un locale in piazza Tasso in cui si stava svolgendo una serata danzante ed hanno accertato che la maggior parte degli avventori non indossava la mascherina di protezione e non rispettava il distanziamento interpersonale occupando l’Intera pista da ballo. Al titolare dell’esercizio commerciale è stata dunque irrogata una sanzione di 1000 ... Leggi su anteprima24

