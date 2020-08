Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi (Di domenica 16 agosto 2020) ANSA, - TEL AVIV, 16 AGO - Gli Emirati e nessun altro Paese "ha il diritto di parlare in nome dei palestinesi" e se "qualche altro Stato" seguirà gli Emirati "i palestinesi manterranno la stessa ... Leggi su corrieredellosport

GERUSALEMME - L'annuncio giovedì dell'avvio di uno storico processo di normalizzazione dei rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Israele sta avendo un effetto domino: il Canale 12 israeliano ha riportato ...

Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi

(ANSA) - TEL AVIV, 16 AGO - Gli Emirati e nessun altro Paese "ha il diritto di parlare in nome dei Palestinesi" e se "qualche altro Stato" seguirà gli Emirati "i Palestinesi manterranno la stessa posi ...

