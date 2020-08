Serena e Elga Enardu: la foto con la svastica, l’indignazione social, e le scuse (Di sabato 15 agosto 2020) Coinvolte in una polemica social che merita sicuramente attenzione Serena Enardu e la sorella gemella Elga sono apparse su una storia Instagram per scusarsi di un episodio che a detta loro le ha coinvolte solo perchè hanno peccato d’ingenuità. Il web però non perdona e si è indignato nei confronti di una foto delle due sorelle dove sono apparse associate ad una svastica, simbolo per eccellenza dell’apologia nazista. Secondo quanto riferito da Serena in una storia di scuse dove annuncia che sia lei che la sorella si dissociano da ogni forma di nazismo e apologia di riferimento, le due non si sono rese conte di quanto grave fosse quel simbolo sulla torta dell’amica, per loro era solo rappresentativo della ... Leggi su quotidianpost

