Seconda linea telefonica dell’Asl Salerno per i rientri in Provincia (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ attivo da oggi lo 081/9212491, Seconda linea telefonica per segnalare all’Asl Salerno il proprio rientro dall’estero. La linea sarà operativa 24 ore su 24. Il nuovo numero, si aggiunge a quello già attivo, 089/693960, operativo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Oltre che ai due numeri 081/9212491 e 089/693960, la segnalazione di rientro dall’estero può anche essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo dp.sep@aslSalerno.it. L'articolo Seconda linea telefonica dell’Asl Salerno per i rientri in Provincia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

PietroMazzara : A prescindere dal rinnovo di #Ibrahimovic - a mio modo di vedere - il #Milan non può rimanere così in attacco.… - AndreaTorre64 : Sarà medico in prima linea o farmacista? Se fosse la seconda si dovrebbe vergognare e non essere votata da nessuno… - salernonotizie : Segnalazione rientri dall’estero: l’Asl Salerno istituisce una seconda linea telefonica - AntFra7 : @GreenMidnight1 Ma stanno affrontando il Barcellona che ha delle eccellenze tra seconda e terza linea e quando atta… - danielmitric : RT @HcapLive: Altro ottimo spunto della seconda linea. Suggerimento di Müller per Nättinen, che solo davanti al portiere vede il suo tiro r… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda linea Rugby Viadana: è conferma per il seconda linea Paolo Mannucci OglioPoNews Sì all’Appendino bis e alle alleanze. Ma il voto spacca i 5S

Chiara Appendino potrà ricandidarsi e il MoVimento 5 Stelle correre insieme al centro sinistra alle comunali del 2021. Ecco gli effetti sulla città della consultazione che si è tenuta per 2 giorni su ...

Sfida di Telecom a Open Fiber "Noi cabliamo tutto il Paese"

Nel pieno della diatriba sulla rete unica in fibra, Tim alza la posta in gioco e cala l'asso: «Abbiamo assicurato la copertura con la banda ultralarga di oltre 2mila Comuni nelle aree bianche del Paes ...

Chiara Appendino potrà ricandidarsi e il MoVimento 5 Stelle correre insieme al centro sinistra alle comunali del 2021. Ecco gli effetti sulla città della consultazione che si è tenuta per 2 giorni su ...Nel pieno della diatriba sulla rete unica in fibra, Tim alza la posta in gioco e cala l'asso: «Abbiamo assicurato la copertura con la banda ultralarga di oltre 2mila Comuni nelle aree bianche del Paes ...