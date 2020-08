MotoGp, Vinales conquista la pole nel Gp d’Austria. Seguono Miller e Quartararo. Dovizioso quarto, Rossi solo dodicesimo (Di sabato 15 agosto 2020) È pole di Maverick Vinales alle qualifiche per il Gp d’Austria della MotoGp. Il pilota spagnolo a bordo della sua Yamaha ha chiuso con un 1’23″450, 68 millesimi più veloce della Ducati di Jack Miller, che partirà dalla seconda posizione, e 87 dal compagno di scuderia Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso, che proprio oggi ha annunciato il suo addio alla casa di Borgo Panigale, ha ottenuto il quarto posto in griglia. Seguono Paul Espargaro in quinta piazza con la Ktm davanti a Joan Mir su Suzuki. In terza fila la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli con Alex Rins (Suzuki), ottavo, e Johann Zarco (Ducati) nono. Valentino Rossi, dodicesimo (dopo aver conquistato la Q2 ... Leggi su ilfattoquotidiano

