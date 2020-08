MotoGp – La stoccata di Stoner alla Ducati: “non possono permettersi di perdere Dovizioso” (Di sabato 15 agosto 2020) Come un fulmine a ciel sereno nella soleggiata giornata di Ferragosto, la Ducati ha annunciato che non rinnoverà il proprio rapporto sportivo con Andrea Dovizioso. Il pilota forlivese ha deciso di interrompere le trattative per il rinnovo, mettendo di fatto la parola fine alla sua esperienza a Borgo Panigale dopo 8 anni. Attraverso i social un grande ex Ducati come Casey Stoner ha rifilato una stoccata alla scuderia italiana: “è solo la mia opinione, ma non credo che la Ducati possa permettersi di perdere uno come Andrea Dovizioso. Penso che in un certo momento debbano rendersi conto che è il pilota, non le gallerie del vento, a portare risultati. Quindi bisogna ascoltarli…“.L'articolo ... Leggi su sportfair

Il GP della Rep. Ceca per Michelin è stato davvero difficile. Molti piloti hanno avuto problemi, tanti si sono lamentati e come ciliegina sulla torta è arrivata la stoccata di Quartararo che ha accusa ...

Fabio Quartararo dopo la gara di domenica vinta dalla KTM non ha risparmiato qualche stoccata alla casa austriaca che aveva già provato a Brno. Fabio Quartararo dopo le prime due vittorie a Jerez era ...

