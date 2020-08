Milan, le richieste di Ibrahimovic: vuole essere il più ricco in squadra e il terzo della serie A (Di sabato 15 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha chiesto 7,5 milioni di ingaggio per rimanere al Milan: vuole essere il terzo più ricco in serie A Zlatan Ibrahimovic spara altissimo. L’attaccante svedese ha chiesto 7,5 milioni di ingaggio per rinnovare il proprio contratto con il Milan: richiesta, quella di Zlatan, che si scontra con le possibilità economiche rossonere. I sette milioni e mezzo lo collocherebbero in cima alla classifica degli ingaggi rossoneri, al momento capeggiata da Donnarumma con i celebri 6 milioni che tanto fecero scalpore. Tutti gli altri sono ben distanziati. E Zlatan si sistemerebbe anche sul podio dell’intera serie A, almeno in questo momento. Un campionato dove il più pagato ... Leggi su calcionews24

antonioh1988 : @FabRavezzani Per qussto c'è una trattativa in atto, queste saranno le loro richieste, il milan ha avanzato la sua… - Spikol88 : @MarchettiFabioo @Teo__Visma Ci sta parlare di rallentamento, sfrutti il momento, vendi un po’ di giornali, fai un… - sportli26181512 : Gazzetta - Ibra, richieste da top: 7.5 milioni netti. Dialogo interrotto, ma nessuna rottura definitiva: Una richie… - paolinoMrT : @g_lascala @Cacciavit68 @fabriy10 @auro_milan La domanda la faccio io... meglio Piatek, Kalinic, Andre Silva, Higua… - Roby848484 : @milan_corner @NandoPiscopo1 Perché lui è giornalista quindi tu che cazzo ne sai ?? (più o meno gli ultimi suoi twe… -