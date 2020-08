Meteo, BOLLA ROVENTE dilagherà verso Italia: TEMPERATURE altissime (Di sabato 15 agosto 2020) Continuano le proiezioni Meteo che prospettano TEMPERATURE altissime nel corso della prossima settimana per effetto di un eccezionale ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. Questa dovrebbe interessare soprattutto la Penisola, la Sardegna e a la Sicilia. Vediamo elaborazioni che portano i valori estremi, per alcune località, anche a 46°C. Di tale evento Meteo ne parliamo da giorni, in quanto i calcolatori lo evidenziano, senza alcuna ritrattazione. Attenzione, si tratta di proiezioni a lungo termine che andranno corrette nei prossimi giorni, ma ci teniamo a sottolineare che i valori termici previsti continuano a essere allineati su quegli estremi che vediamo qui sotto in elenco. In sostanza l’anticiclone nordafricano dovrebbe sprigionare una forza inaudita di aria calda ... Leggi su meteogiornale

Continuano le proiezioni meteo che prospettano temperature altissime nel corso della prossima settimana per effetto di un eccezionale ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. Questa dovrebbe inter ...

