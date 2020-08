Gp Spagna, Verstappen: "Oggi in qualifica abbiamo fatto il massimo" (Di sabato 15 agosto 2020) Max Verstappen ha fatto quello che doveva fare nelle qualifiche del Gp di Spagna, ovvero prendersi la terza posizione alle spalle delle Mercedes. Le W11 si sono dimostrate troppo superiori sul giro ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

infoitsport : Gp Spagna: pole position a Hamilton su Bottas, terzo Verstappen e 9° Leclerc - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Barcellona 2020 – Sintesi Qualifiche Spagna: Hamilton in pole ma Bottas e Verstappen non mollano. Leclerc solo n… - DellaUomo : SABATO - FORMULA 1 Solito podio in Spagna. #Hamilton, #Bottas, #Verstappen. Poi le #Mercedes Rosa. #Vettel è out d… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: l'analisi del passo gara nelle simulazioni di long-run durante le PL2 del #SpanishGP - BarbaraPremoli : Spagna sul filo dei millesimi. Pole di Hamilton. Poi Bottas e Verstappen. Ferrari 9° e 11° -