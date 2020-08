Formula 2, GP Spagna 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti dopo gara 1 (Di sabato 15 agosto 2020) Si conclude un incredibile Gran Premio di Spagna in Formula 2 con la vittoria di Matsushita, scattato dalla diciottesima posizione e agevolato dal caos in pista creato dalla Safety Car. Secondo posto per Shwartzman che riduce il gap in classifica da Ilott, quinto al traguardo. Sul podio anche Zhou. ordine DI arrivo – GRAN PREMIO DI Spagna (Formula 2) Matsushita Shwartzman Zhou Tsunoda Ilott Schumacher Drugovich Ghiotto Ticktum Deletraz classifica piloti Formula 2 dopo gara 1 Spagna Ilott 120 Shwartzman 103 Lundgaard 87 Zhou 76 Tsunoda 74 Mazepin 71 Schumacher 69 Deletraz 65 Ticktum 61 Drugovich 52 Leggi su sportface

