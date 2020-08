Ferragosto, controlli anti-Covid: nel mirino spiagge e locali (Di sabato 15 agosto 2020) Un Ferragosto che non può essere come tutti gli altri: l’Italia vive oggi la tradizionale festa d’estate nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus, tutt’altro che superata. Scattano controlli nei locali, presso le discoteche, sulle spiagge. l timore di nuovi focolai Si rafforzano su tutta la linea le misure di sicurezza per evitare eccessi ma soprattutto situazioni non sicure dal punto di vista sanitario. L’obiettivo è di evitare lo scoppio di nuovi focolai di coronavirus. Il Covid non è mai sparito Sì certo, il Covid-19 non colpisce più come a marzo e ad aprile ma il virus non è scomparso. E torna a colpire. È di questi giorni l’allarme di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico ... Leggi su velvetgossip

Un Ferragosto che non può essere come tutti gli altri: l’Italia vive oggi la tradizionale festa d’estate nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus, tutt’altro che superata. Scattano controlli nei local ...

Notte di Ferragosto, timori per la movida nel Cilento

Da Pisciotta a Marina di Camerota, si annunciano per questa sera di ferragosto appuntamenti in discoteca e in lidi con ospiti e attrazioni che richiamano migliaia di ragazzi. Sono in tanti ad essere ...

